No ano de 2019 deram entrada nos tribunais da Comarca da Madeira 2.126 processos para cobrança de dívidas (execuções e injunções) no valor global de 120 milhões de euros, o que representa decréscimos de 2 e de 40 por cento face aos respectivos indicadores do ano anterior. É uma evolução positiva que se deve principalmente à diminuição do número de acções interpostas por cidadãos...