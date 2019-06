Pentacampeões ‘Especiais’

O Clube Desportivo ‘Os Especiais’ conquistaram, no passado fim-de-semana o Pentacampeonato nacional de basquetebol 3x3 para atletas com Síndrome de Down.

Luís Teixeira, Roberto Pacheco, Ana Semente, Ricardo Santos, Francisco Gouveia e Bráulio Costa, formaram a equipa que veio a fazer história para a Região com a conquista da quinta fez consecutiva do campeonato Português.

Na edição...