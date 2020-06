Que estratégia para o futuro do turismo da Madeira? É este o mote para a 5.ª conferência ‘Pensar o Futuro’ a ser transmitida esta terça-feira, pelas 15 horas, e que conta com quatro convidados: o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus; o administrador do Grupo Pestana, Paulo Prada; o deputado do PS-M na Assembleia Legislativa da Madeira, Sérgio Gonçalves; e o director de vendas da On Travel Solutions, André Oliveira.

O quinto ‘capítulo’ deste ciclo composto por 12 conferências transmitidas na nossa plataforma digital, TSF-Madeira, no canal 700 da NOS e ainda no Facebook contará com a moderação do director do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira.

Esta será portanto mais uma conferência que pretende ‘Pensar o Futuro’ da Madeira quinzenalmente, num momento em que ainda vivemos as consequências da pandemia da covid-19 e que em muito tem afectado o sector turístico do Mundo, do país e, mais especificamente, da Região.

Daí que faça todo o sentido convidar o responsável máximo pelo turismo na Madeira, Eduardo Jesus, governante que irá responder a todas as dúvidas que pairam sobre uma das actividades que representa cerca de 25% do PIB regional e é responsável, directa e indirectamente, pelo emprego de cerca de 20 mil pessoas.

O administrador de um dos maiores grupos hoteleiros do Mundo, Paulo Prada, também marca presença na conferência, isto à semelhança de uma figura que já assumiu diversos cargos directamente ligados ao turismo, na Região, e que hoje é deputado do PS-Madeira na ALM, Sérgio Gonçalves. Por fim, e não menos importante, contamos também com a participação de André Oliveira, director de vendas da agência de viagens On Travel Solutions, naquele que é um sector que também registou grandes perdas devido à pandemia.

Importa ainda referir que este ciclo é patrocinado pela NOS Madeira, Socicorreia e Banco Santander.