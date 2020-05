O ex-atleta e empresário de desporto Valter Moreno terá de cumprir 21 anos e 3 meses de prisão. A pena foi fixada ontem pelo Juízo Central Criminal do Funchal, que fez o cúmulo das penas dos dois processos relacionados com a morte da ex-companheira Ilídia Macedo. Valter Moreno matou à facada a subgerente da Loja do Cidadão no apartamento desta na zona da Ajuda, na madrugada de...