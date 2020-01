O Marítimo B conquistou, ontem à tarde, em Santo António, um precioso empate a uma bola, diante o Vitória de Guimarães B, quarto classificado e um dos principais candidatos à conquista do título de campeão da série A do Campeonato de Portugal. Esta divisão de pontos registada com o conjunto minhoto deveu-se muito à fantástica exibição do guardião Pedro Mateus, que para além de ter...