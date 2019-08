O nadador madeirense Pedro Ideia concluiu no 12.º lugar a sua participação na prova de 3 km de águas abertas do Campeonato do Mundo de Masters de Natação, que está a decorrer em Gwangiu, na Coreia da Sul.

O atleta do Clube Naval do Funchal, que competiu no escalão 30-34 anos, cumpriu o percurso no tempo total de 50 minutos, 37 segundos e 8 décimos, numa prova ganha pelo espanhol...