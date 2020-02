O cantor madeirense Pedro Garcia lança hoje o segundo single ‘Acontecer’, que faz parte do seu primeiro EP, intitulado ‘És Tu’.

A música estará disponível em todas as plataformas digitais e o ‘videoclip’, que foi feito por Roberto Assis, poderá ser visto no canal de Youtube de Pedro Garcia. A letra é da autoria do artista madeirense, tendo o tema sido produzido por Carlo Rodrigues....