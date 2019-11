Pedro Freitas no Mexicano

Natural do Funchal, Pedro Freitas começou a cantar aos 14 anos com apenas um amplificador e uma viola, aproveitando as mais diversas actividades que o Centro Comunitário do Palheiro Ferreiro lhe proporcionou. Com o passar do tempo, e face à afluência aos seus espectáculos, o intérprete investiu em material e começou a tocar em bares, um pouco por toda a Região. Hoje, aos 24 anos,...