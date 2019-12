Pedro Calado vê verbas dos Açores a aumentar

O vice-presidente do Governo Regional, responsável pela pasta das Finanças, defende a revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas (LFRA), de modo a corrigir os critérios que castigam a Madeira. Pedro Calado apresenta argumentos: “Apesar de ser ‘boa aluna’ e a única região com contas positivas, ajudando a reduzir o défice do país nos últimos seis anos, a Madeira continua a...