Os vários secretários regionais estão autorizados a criar nos seus departamentos novas unidades de gestão. Contudo, o vice-presidente Pedro Calado tem mão sobre todas elas. A proposta de decreto do Orçamento de 2020 define que “são atribuídas à Vice-Presidência do Governo Regional responsabilidades de coordenação geral de todas as Unidades de Gestão dos diversos departamentos do...