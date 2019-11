O homem de 53 anos que, a 9 de Outubro do ano passado, foi condenado a pena de prisão por três crimes de abuso sexual de criança e um crime de pornografia de menores agravado, já se encontra no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela.

O arguido tinha apresentado recurso ao Tribunal da Relação de Lisboa, que rejeitou o pedido do funcionário público madeirense, em Abril....