Pedido para 90 dias deu entrada na Secretaria

90 dias de licença sem vencimento é quanto pediu o actual presidente da Câmara Municipal do Funchal no documento que entregou ontem à Direcção Regional de Inovação e Gestão e que a Secretaria Regional de Educação teve conhecimento ao final a tarde, confirmou ao início da noite o secretário regional. Jorge Carvalho garantiu que o tratamento será semelhante ao dado aos restantes pedidos que dão entrada regulamente nos seus serviços e vai passar ainda por um parecer da escola, não havendo previsão em termos de prazo para a resposta.

O pedido terá sido enviado por correio electrónico logo pela manhã, às 9 horas, e terá sido também entregue o protocolo em mão, na Direcção Regional de Inovação e Gestão. Fonte interna da Secretaria acredita que o processo será pacífico, que não serão colocados obstáculos, até porque o há seis anos que Paulo Cafôfo está longe das salas de aula, desde que assumiu em 2013 o cargo político, renovado em 2017. O actual presidente da Câmara Municipal do Funchal é um professor que já não está no sistema, no sentido de não tem turma, não tem horário, não entra nas contas para a atribuição de horas lectivas, argumentou. Mas porque mantém o vínculo e não o quer perder - integra o quadro da Escola do Campanário – precisa desta aprovação ou terá de regressar à instituição de ensino e dedicar-se à política no tempo livre.

O secretário não se compromete com decisões para já. “Em termos de conteúdo não posso dizer porque não foi ainda para despacho”, justificou o secretário. “O que lhe posso dizer é que confirmo a entrada e o processo seguirá os trâmites normais que qualquer outro professor, outro cidadão segue. Ninguém será prejudicado, mas também ninguém será beneficiado”, garantiu.

O DIÁRIO tentou falar com a direcção da Escola de 2.º e 3.º Ciclos do Campanário, mas sem sucesso até ao fecho da edição.

A lei prevê licença sem vencimento até 90 dias, por um ano ou de longa duração. O presidente da Câmara do Funchal pediu 90 dias, permitida para docentes com contrato por tempo indeterminado com, pelo menos, três anos de serviço docente. Invalida que outra igual seja requerida no prazo de três anos.

Paulo Cafôfo anunciou, como fez ontem manchete o DIÁRIO, que vai deixar o cargo na próxima quinta-feira para se dedicar à campanha para as Eleições Regionais. Este pedido vem na sequência dessa saída.

As reacções à anunciada saída colocaram a tónica no facto de Cafôfo ter faltado à palavra perante os eleitores. Rubina Leal recordou que Paulo Cafôfo deu a sua palavra é que iria cumprir o mandato até ao fim e não vai cumprir; que depois disse que sairia quando fossem marcadas as datas das eleições e não saiu. E por isso quer ver se vai realmente cumprir e sair na quinta-feira. “Temos um presidente sem palavra”, afirmou.

A vereadora do PSD na CMF diz que o presidente tem estado na Câmara, mas tem sido “um presidente completamente ausente, que tem deixado a cidade ao abandono”. “Peca por tardia esta saída e espero que cumpra”, afirmou.

Rui Barreto também recordou a promessa de cumprir o mandato até ao fim e disse que “muito provavelmente a cidade vai beneficiar” com a saída. O líder do CDS-PP e candidato também a presidente do Governo entende que os funchalenses têm tido um presidente “com os pés na Câmara, mas com a cabeça na Quinta Vigia”.