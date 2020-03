Os profissionais de saúde das mais diversas áreas têm vindo a manifestar inquietação com o que catalogam de falta de Equipamentos de Protecção Individual – EPI – no SESARAM. Os alertas, em tom de denúncia, têm chegado por diversas vias ao DIÁRIO e temos dado conta de alguns deles. O que se conhece agora é que também Margarida Câmara, responsável do Grupo Coordenador do Programa...