PCP não alinha na cantiga de ‘Sr. Feliz e Sr. Contente’

O líder do PCP-Madeira, Edgar Silva, comparou, ontem, Miguel Albuquerque e Paulo Cafôfo às personagens de humor “Senhor Feliz e Senhor Contente”, criadas em 1975 por Nicolau Breyner e Herman José, por passarem a ideia de que a Região vive “um mar de rosas” e “tentando a todo o custo fazer crer que não existe qualquer outra alternativa” que não seja votar PSD ou PS nas próximas eleições, quando a realidade é feita de “terríveis e dramáticos problemas humanos e sociais”, “exploração laboral”, empobrecimento e “desigualdades económicas, sociais e territoriais”.

“Não só não estamos condenados ao Senhor Feliz e ao Senhor Contente nesse seu falseado imaginário do mar de rosas, como dizemos que para esta Região injusta e tão desigual temos um projecto alternativo, temos propostas para uma outra via para o desenvolvimento regional, para uma Autonomia ao serviço dos trabalhadores e do povo”, disse Edgar Silva, no discurso de abertura do X Congresso Regional do PCP.

Porta aberta a uma ‘geringonça’

Ficaram vários alertas para a “constante propaganda do mar de rosas”, feita de sondagens, “repetidas primeiras páginas e carregadas manchetes”, que “visa adormecer as consciências e anestesiar as vontades, pretendendo esconder a profundidade dos problemas”. O objectivo da “propaganda enganosa” é “fazer crer que toda a vida política se reduz exclusivamente a uma única pergunta: quem irá vencer as eleições e formar Governo, Cafôfo ou Albuquerque?”.

Ora Edgar Silva esclareceu que o que o eleitorado vai eleger são os 49 deputados do parlamento regional e que será dessa composição que sairá a formação do futuro Governo Regional. Até poderá acontecer o caso do partido mais votado não conseguir formar Governo. “Basta olhar para o país. O PSD de Passos Coelho em 2015 embora tendo mais votos não formou governo”, lembrou o líder comunista madeirense, no que soou à admissão da possibilidade de o PCP garantir apoio parlamentar a um Governo de outra cor política, à semelhança do que acontece hoje na Assembleia da República. Uma hipótese reforçada quando Edgar Silva sublinhou que não é com o voto no PS que se derrota a “política de subordinação ao grande capital e aos grandes grupos económicos” mas antes com o reforço do PCP e da CDU.

De resto, Edgar procurou demonstrar que Cafôfo, ou “o procurador do PS na Madeira”, tem estilo e equipa diferentes do PSD mas aplica a mesma política. Na Câmara do Funchal, por exemplo, assegura “o mesmo favorecimento à especulação imobiliária e aos grandes negócios dos donos disto tudo”, ao “sentar-se ao lado do senhor AFA” para aprovar o “monstro” Savoy ou a “negociata” do Plano do Amparo para viabilizar o “Dubai na Madeira”.