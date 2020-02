O PCP realizou, ontem, no centro do Funchal, uma acção de contacto com a população para apresentar um conjunto de propostas de aditamento, da sua autoria, ao Orçamento de Estado para 2020, entre as quais a aplicação imediata do Novo Regime do Subsídio de Mobilidade.

O porta-voz da iniciativa, Ricardo Lume recordou que o “Governo da República juntamente com o Governo Regional pretendem...