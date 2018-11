A vitória frente ao São Paulo acalmou os ânimos, mas Paulo César Gusmão não se livrou de um susto perante as ameaças dos adeptos do Vasco da Gama. É que o emblema vascaíno ainda não está livre da despromoção à Série B, o que a acontecer será a quarta vez no espaço de 10 anos.

Na última quarta-feira, ainda antes do jogo diante do São Paulo (triunfo 2-0), os adeptos do Vasco da Gama...