O avançado brasileiro Paulo Vyctor rescindiu o contrato que o ligava ao Nacional e está de regresso ao Brasil, mais concretamente ao Floresta.

O futebolista chegou ao Nacional no início desta temporada, cedido por empréstimo por aquele clube da cidade de Fortaleza, que compete na Série D do Campeonato do Brasil.

No entanto, foi poucas vezes utilizado pelo treinador Luís Freire, acabando...