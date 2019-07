Paulo Renato perdeu a luta contra o cancro

“O meu anjo, o meu guerreiro partiu, já está no céu”. Foi com esta frase que Martinha Rebolo deu a má notícia nas redes sociais ontem pela manhã, dando conta da morte do sobrinho, o pequeno Paulo Renato. A criança de nove anos esteve nas páginas dos jornais este mês pela sua luta contra o cancro e pelo apelo à participação do público numa campanha para angariar verbas para um tratamento...