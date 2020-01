É na audição ao ministro da Economia que, nesta quinta-feira, decorre na Assembleia da República, a propósito da discussão do Orçamento do Estado para 2020, que o deputado social-democrata Paulo Neves voltará a evidenciar a importância do Centro Internacional de Negócios da Madeira, o seu contributo para a economia regional e a necessidade de o Estado Português olhar para o CINM...