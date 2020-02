O madeirense competiu no passado fim-de-semana na terceira e última prova do Puerto Portals Dragon Winter Series em vela que teve lugar em Palma de Maiorca.

A competir nesta prova internacional de classe Dragão na embarcação espanhola ‘Gunter’, juntamente com Javier Scherk e Torvar Mirsky, o velejador insular veio a terminar o circuito no 37.º posto final, entre as 56 equipas inscritas,...