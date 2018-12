Paulo Cafôfo diz que GR é uma “desilusão”

O PS Madeira realizou ontem à noite, no Casino da Madeira, o seu tradicional jantar de Natal, marcado desde logo por mensagens de esperança em relação às eleições de 2019 e, sobretudo, pelas críticas do candidato socialista à presidência do Governo Regional, Paulo Cafôfo, à actual governação do PSD.

Numa sala lotada, com cerca de 600 militantes e simpatizantes socialistas a aplaudi-lo,...