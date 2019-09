Paulino, Guida, Luísa e Ferrão à ‘pesca’ de votos

10h37. O cheiro da maresia chegava à marginal da Calheta. A carrinha branca do Bloco de Esquerda com altifalante estaciona perto da zona dos autocarros, no interior transportava alguns elementos. Rui Ferrão, o terceiro cabeça-de-lista, é um deles. O professor rapidamente sai do carro pega numa bandeira e num punhado de material de propaganda e despacha-o logo a quem lhe surge por...