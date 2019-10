Já são conhecidos os programas da Rampa do Paul do Mar e da Rampa da Camacha, as duas últimas provas pontuáveis para o Troféu Regional de Rampas AMAK 2019, que se realizam no próximo mês de Novembro.

A Rampa do Paul do Mar, que é organizada pelo Clube Desportivo Nacional, realiza-se a 9 de Novembro, no percurso tradicional compreendido entre o Paul do Mar e a Fajã da Ovelha.

As inscrições...