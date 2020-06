Patrícia Teles vai treinar futsal dos Prazeres

Patrícia Teles será a treinadora da equipa masculina de futsal do CDR Prazeres, que está de regresso à competição regional depois de um interregno de alguns anos.

Esta professora será a primeira mulher a orientar uma equipa de futsal masculino na Madeira, aspecto ainda mais relevante por assumir a liderança de um projecto aliciante, que marca o regresso à modalidade de um clube que foi um referência em termos regionais.

O presidente do clube, Duarte Anjo, explica que “a ligação acordada, na passada terça-feira, com a professora Patrícia Teles para liderar todo o projecto, é o fruto de uma pesquisa feita pela direcção do CDR Prazeres, com ponderação e principalmente por ter as características certas não só para o projecto, mas também por se enquadrar no perfil desportivo do clube”.

Duarte Anjo recorda que “o futsal era uma modalidade de grande referência no CDR Prazeres entre 2006 e 2012, com excelentes resultados regionais nos seniores, onde se destaca o 3.º lugar no Campeonato Regional, sendo ainda finalista de uma Taça da Madeira”.

No entanto, adianta o dirigente, “a fase difícil que a Região e também o país atravessaram, levou a um novo modelo organizativo do edifício do desporto regional,”, situação que motivou o clube “a suspender a modalidade e se concentrar nas modalidades individuais de badminton e patinagem de velocidade, com o sucesso que é reconhecido por todos, onde atingimos pódios nacionais e internacionais”.

Passada esta fase de reorganização, acrescenta Duarte Anjo, desde 2017/2018 que o clube “trabalhava no regresso da modalidade ao clube, tentando arranjar um(a) jovem treinador de preferência do concelho, com as características de coordenar e treinar um projecto a longo prazo, também aproveitando, e ao mesmo tempo rentabilizando, as condições de excelência do pavilhão do clube”. *com Victor Hugo