Patrícia Melvill lança novo single e EP

Depois de ter revelado o seu trabalho musical, fruto de um talento em ascensão, Patrícia Melvill, a cantora madeirense apaixonada por música e tudo o que a envolva, lança agora o novo single intitulado ‘Rush’ e o EP chamado ‘Foreign Language’, uma vez mais com a assinatura da Music for All.

Patrícia procura inspirar quem a ouve e causar impacto no seu público: “Com ‘Foreign Language’...