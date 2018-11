Patrícia Dantas nega fraude mas coloca-se ao dispor do Governo

A directora regional da Economia, Patrícia Dantas, acusada pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) de um crime de fraude na obtenção de subsídio no âmbito do megaprocesso da Associação Industrial do Minho (AIMINHO), garantiu, ontem, que “não houve, jamais, nem neste nem em qualquer outro processo, qualquer fraude ou ilegalidades” mas deixa Miguel Albuquerque...