Vítor Teixeira, director do serviço de Pneumologia do Hospital dos Marmeleiros, serviço que gere a Consulta do Sono, considera que hoje é dada maior importância às perturbações do sono e isso mesmo pode ser confirmado com o aumento da procura desta consulta por parte dos madeirenses. A insónia, a apneia obstrutiva de sono, a síndrome das pernas inquietas e os movimentos periódicos...