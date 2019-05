Desde a sua abertura, nomeadamente no final de 2015, que o Castanheiro Boutique Hotel tem colaborado com a cena musical regional das mais diversas formas, não só através da promoção de concertos regulares nos seus espaços e das sessões no seu terraço, mas também associando-se a eventos e festivais de renome na região, dando um impulso constante à criação e divulgação cultural, algo...