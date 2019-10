Um total de 21 medalhas foi o que a comitiva madeirense alcançou no Campeonato Nacional Individual de Estrada em patinagem de velocidade.

A vila de Torreira, do concelho de Murtosa, serviu de palco, no passado fim-de-semana para receber os campeonatos no escalão de sub-15 e absolutos e com os clubes insulares, CDR Prazeres, Marítimo e CDR Santanense a estarem em plano de evidência...