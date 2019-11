A Cartilha Madeirense e a Associação de Pastores das Serras de Santo António, São Roque e Arieiro realizou, ontem, no Faial, um jantar de Natal que contou ainda com a presença do grupo parlamentar do Partido Socialista.

A ‘aliança’ entre ambos pretende ser um reforço da voz dos pastores, que traçam um plano assente em quatro pilares. Valter Chaves, da Cartilha Madeirense, diz que...