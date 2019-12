Partidos pequenos oferecem ajuda mas CMF dispensa-a

Os três deputados dos partidos mais pequenos representados na Assembleia Municipal poderiam ser a chave para a aprovação do Orçamento da Câmara do Funchal para 2020, que amanhã vai a votação. Poderiam mas isso muito provavelmente não irá acontecer, pois o executivo presidido por Miguel Silva Gouveia (da coligação liderada pelo PS) não tem manifestado abertura para acolher as respectivas...