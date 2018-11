Participação recorde na ‘Essência do Vinho’

A sétima edição da ‘Essência do Vinho’ chegou ao fim com um recorde de visitantes. O número de pessoas que passaram pelo Centro de Congressos da Madeira (Casino) rondou as 3.500 nos três dias do evento.

Carlos Perneta, porta-voz da organização, explica o número de recorde com o crescente grau de interesse e conhecimento que os madeirenses têm sobre as qualidades dos vinhos que provam...