Afinal vai ser preciso esperar mais uma semana para ver os carros a acelerar na estrada. O Rali da Calheta passou para os dias 17 e 18 de Julho.

O motivo da alteração parece estar relacionado com a necessidade de ‘encaixar’ as datas do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) com esta prova regional, que antecede o Rali Vinho da Madeira (RVM), ou seja, alguns pilotos nacionais vão...