Parque infantil da Ajuda no orçamento do próximo ano

O ‘desmantelamento’ do parque infantil da Ajuda, no Funchal, aconteceu há cerca de um ano, aquando de uma fiscalização da AutoridadeRegional das Actividades Económicas (ARAE), uma vez que os equipamentos não cumpriam com as directivas legais em vigor.

Desde então, o local está sem equipamentos e perdeu o seu ‘fulgor’ característico, numa zona rodeada de habitações. O DIÁRIO foi saber...