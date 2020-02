Uma mulher terá sido brutalmente agredida, na passada quinta-feira, após o condutor que seguia à sua frente ter parado o carro, por entender que a senhora o estava a insultar, após ter buzinado.

Tudo aconteceu na Estrada Monumental, no Funchal, por volta da hora do almoço. Uma mulher que seguia em direcção a Câmara de Lobos deparou-se com uma viatura ligeira a circular a cerca de...