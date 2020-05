O campeão francês Paris Saint-Germain (PSG) está empenhado, cada vez mais, em contratar o astro madeirense Cristiano Ronaldo.

As recentes declarações do presidente do PSG Nasser Al-Khelaifi, numa entrevista dada ao France Football a demonstrar admiração por CR7, indicam que o interesse é cada vez mais forte. “Ano após ano, Cristiano Ronaldo mostra uma determinação única, uma extraordinária...