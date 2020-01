Parece mentira, mas comece a preparar o seu IRS

Os prazos são muitos, os passos são praticamente sempre os mesmos (com ligeiras alterações de ano para ano), mas é certo que todos os anos, sempre que se inicia o ano a maioria dos contribuintes começa logo a pensar quando se vai dar o momento em que tem de prestar contas ao Estado, que é como quem diz, quando terá de proceder à entrega da declaração anual de rendimentos auferidos no ano anterior. Este ano, efectivamente tudo começa a 1 de Abril e dura três meses.

Na prática, quem estiver minimamente atento ou esteja familiarizado com estas ‘coisas das finanças’, sabe que tudo começa mais cedo. Aliás, este período até a sua declaração ser aceite pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), é apenas o epílogo de um ‘trabalho’ que os contribuintes quase que são obrigados a fazer ao longo do ano. Uma dessas ‘funções’ é a de pedir factura para serem incluídas nas nossas despesas e no portal e-finanças e que, nos últimos anos habituamo-nos a fazer.

No entanto, muitos confiam demasiado em que as empresas às quais pediram a factura com o seu número de contribuinte (NIF) a declarem. São milhões de facturas vide destaque) e muitas ficam ‘esquecidas’. Provavelmente o leitor já se terá perguntado quanto dinheiro, neste anos em que passou a ser possível ajudar o Estado no controlo dos impostos a pagar pelas empresas (desde 2013), ficou a perder por não ser mais rigoroso neste controlo.

Aliás, o simples acto de pedir factura nas oficinas, nos restaurantes, supermercados, hotéis, cabeleireiros, veterinários, nas papelarias, enfim, em tudo o que sejam despesas pode representar anualmente algumas centenas de euros. Se fizesse contas aos oito anos fiscais já decorridos desde então, e se não tem por hábito pedir factura, bastando que fosse uma devolução do IVA cobrado, digamos, de 100 euros/ano, já terá perdido, no mínimo 800 euros.

Vamos a prazos

Segundo informação recolhida do portal da AT, resumidas aqui, por exemplo as entidades que recebam ou paguem quaisquer importâncias susceptíveis de abatimento aos rendimentos ou dedução à colecta, têm até ao próximo dia 20 de Janeiro para entregar essa informação às Finanças.

Durante este mês de janeiro e até ao dia 17 de Fevereiro, o contribuinte deverá comunicar, através do Portal das Finanças, dos elementos pessoais relevantes, mediante autenticação de todos os membros do agregado familiar, a considerar na declaração automática de IRS. Se a sua situação familiar ou pessoal se alterou (nascimento de filhos, casamento, divórcio, morte do cônjuge, mudança de residência permanente, filhos em guarda-conjunta, ou filhos que deixaram de ser considerados dependentes) então este é um passo crucial a não falhar.

Também até 10 de Fevereiro devem ser entregues as Declarações de IRS (Modelo 10), por transmissão electrónica de dados, ou em suporte de papel, nos casos em que seja possível, pelos sujeitos passivos que sejam devedores de rendimentos que não foram declarados na declaração mensal de remunerações.

Ainda até final deste mês de Janeiro, os sujeitos passivos de IRS com rendimentos da categoria F que estejam dispensados e não tenham optado pela emissão de recibos de rendas electrónicos, devem enviar a declaração (Modelo 44), por transmissão electrónica de dados ou em suporte de papel.

São vários os prazos a cumprir (veja os links mais abaixo), mas o essencial passa, como referido, pelos dias 1 de Abril a 30 de Junho, para “a entrega do IRS em 2020, referente aos rendimentos de 2019 (...) independentemente da categoria de rendimentos”, frisa o site do Montepio. “Se entregar o IRS em Abril ou Maio e tiver direito a receber reembolso, deve ter o dinheiro à sua disposição até ao final de Junho”, lembra. E faz uma nota: “Os contabilistas certificados recomendam que o IRS não seja entregue nos primeiros 15 dias. E por quê? Todos os anos, o formulário do IRS é alvo de alterações, que são testadas em ambiente real nos primeiros dias de entrega da declaração.” Portanto, fique atento, não tenha pressas e não falhe os prazos.

Abra este link para ver todos os prazos em curso ou por cumprir durante o ano. Abra este outro link com um resumo mais simplificado (e sem termos muito técnicos) sobre os prazos a que terá de estar atento.

4.390,4 milhões de facturas

Até Setembro de 2019, o portal ‘e-fatura’ já tinha recebido perto de 4,4 mil milhões de facturas comunicadas electronicamente pelos contribuintes, mais 51 milhões de documentos emitidos e comunicados ao sistema face a igual período de 2018, ainda que represente um ligeiro aumento de 1,17%.

Segundo a última contagem, de Janeiro a Setembro do ano passado, as facturas com NIF emitidas a consumidores finais ascenderam a 1.044,6 milhões, mais 6,9% do que em 2018.