Um homem estrangeiro, de 66 anos, entrou ontem à tarde em paragem cardiorrespiratória junto ao Forum Madeira, no Funchal.

A vítima foi primeiramente socorrida por alguns funcionários deste estabelecimento comercial e por dois elementos do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal que se encontravam de folga e que iniciaram as manobras de suporte básico de vida.

Os Bombeiros Voluntários...