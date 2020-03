“Para que aconteçam mudanças no SESARAM a mudança política tem de ser profunda”

É a primeira entrevista de Mário Pereira, desde que renunciou ao cargo de director clínico do SESARAM. Diz que se manteve no cargo, após primeiro pedido de demissão, por solicitação pessoal de Miguel Albuquerque.

Reconhece haver interesses e regalias por parte de alguns contestatários, que, paralelamente, vários deles o que pretendiam era enfraquecer o presidente do Governo e o próprio executivo.

Ainda assim, garante que tinha o apoio da maioria das Chefias e, “nas últimas semanas”, também de Pedro Ramos.

Por outro lado, entende que merece reflexão a permanência de décadas de alguns profissionais em cargos de chefia.

Reconhece que tem uma visão diferente da presidente do SESARAM sobre a saúde na Madeira. Mas, no curto espaço em que esteve na direcção clínica, houve evoluções. A Medicina Nuclear vai ter uma nova especialista, há um plano para evitar acumulação de doentes nas urgências e em breve será inaugurado o espaço sobre a consulta externa.

Sobre o futuro, vai regressar à Ortopedia no SESARAM. Foi convidado por Albuquerque para o grupo acompanhamento do novo hospital, o que só aceitará se for não remunerado.

Ainda é director clínico do SESARAM. O que é que tem feito desde que anunciou a sua demissão (cessação da comissão de serviço)? O mesmo que antes, pois o trabalho tem de continuar até haver uma nova Direcção Clínica. Esta tem funcionado, reunido, debatido e deliberado. Tenho participado nas decisões do Conselho de Administração alargado, a que pertenço com o Enfermeiro Director. Sem dúvida que a preparação da instituição para a epidemia de Covid-19 tem sido uma grande prioridade e este é o grande desafio da instituição para este ano. Propus uma solução para operacionalizar a equipe de coordenação da resposta ao Covid-19, entre outras. Apesar das dificuldades, do território desconhecido que pisamos, as coisas têm corrido bem. É preciso reconhecer que o IA-Saúde, a DRS e o PPCIRA têm feito um trabalho muito meritório de preparação.

O que mais destaca no seu mandato? Acima de tudo, ouvir toda a instituição. Tivemos mais de 50 reuniões com chefias de serviços e unidades, visitámos 7 deles, onde contactámos com a maioria dos colaboradores. Destas reuniões resultaram um conjunto de diligências. Por exemplo, convidámos uma médica especialista que aceitou assegurar, em breve, o funcionamento da unidade de Medicina Nuclear. O mesmo, com mais dois psiquiatras para este serviço carente. Recebemos e preparámos a integração de mais uma médica ortopedista e mudámos a orgânica deste serviço. Apresentámos ao CA um conjunto de propostas importantes, nomeamemente um plano para resolver a sistemática acumulação de doentes internados na Urgência a aguardar cama nos serviços de destino, com medidas concretas de implementação célere. Propusemos uma unidade de humanização no Serviço de Urgência, inclusive com voluntariado, que creio que será muito importante. Temos concluída a orgânica de funcionamento do bloco operatório de ambulatório, para quando este substituir o bloco operatório central, aquando das urgentes obras de higienização e modernização programadas. Outra orgânica está concluída, a Unidade de Medicina, a ser inaugurada daqui a duas semanas, no Hospital Nélio Mendonça, com uma vintena de camas e uma grande flexibilidade, inicialmente dedicada ao Covid-19, mas posteriormente dedicada à Medicina de Ambulatório e à Pneumologia.

Sabe-se, agora, que o Governo recusou o seu primeiro pedido de demissão. Por que o fez naquele momento e como interpreta a não aceitação de então? Primeiro, porque não estou agarrado a nenhum cargo. Apesar de a grande maioria dos 700 médicos ver com bons olhos uma Direção Clínica mais inovadora, mais jovem e comprometida com um projeto de renovação, constatei que havia um conjunto de médicos que iniciaram uma contestação que queriam levar até ao ponto de boicotaram o Serviço de Urgência, as escalas e até as cirurgias de recuperação de lista de espera. Na vida, há que ter bom senso, e mudar quando há condições para mudar. Talvez não tenha chegado o tempo das mudanças necessárias.

Por que razão aceitou continuar, naquele momento, mesmo depois da posição do Bastonário que sugeriu a sua saída? Por um pedido pessoal do Sr. Presidente do Governo, que acedi. Isto apesar de ter descrito em detalhe, todas as resistências às mudanças, mudanças essas que entendo necessárias, numa instituição que carece delas há tanto tempo.

A que atribui a contestação de que foi alvo, a partir do momento em que o seu nome foi anunciado para Director Clínico? O receio de certas mudanças, que a eventual gestão da Dra. Filomena Gonçalves representava, fizeram mobilizar, contra ela, 30 chefias. O mesmo aconteceu comigo, com 19 dessas chefias.

Os contestatários sempre argumentaram com a questão da partidarização da escolha, quando, alegaram, deveria ser exclusivamente técnica. Que respostas entendem que devem ser dadas? É curioso dizerem isso quando alguns deles acharam que a minha demissão, e outras demissões, criariam uma certa instabilidade no Governo, o que enfraqueceria o Dr. Miguel Albuquerque e, isso, seria bom para a dinâmica da saúde...

Entre as pessoas que o apoiaram, ouvi algumas referirem-se a regalias e a interesses de algumas das chefias. Também tem essa leitura? Infelizmente alguns desses receios foram-me colocados nas reuniões que tive. Creio que quem chefia deve ter um objetivo último de proporcionar os melhores cuidados assistenciais aos utentes de saúde. As condições de trabalho e o reconhecimento do trabalho são muito importantes, mas devem sempre ser tidas numa base de equidade e justiça relativa entre todos os colaboradores e não só de alguns. Esta visão foi um dos pontos que, como deputado, defendi com afinco e, felizmente, constam deste programa de governo. Falta implementa-la.

Há chefias de serviços que estão há muitos anos no cargo. Que leituras devemos fazer de tais factos? Há excelentes profissionais no SESARAM. E boas chefias. O facto de eu conhecer bem o Serviço Nacional de Saúde do Continente, ressalva-me que é fundamental haver responsabilização das mesmas. Uma postura de desprendimento. Até de rotatividade em alguns casos. De gestão mais participada. Os bons casos no SNS cumprem esses requisitos. Pode haver chefias que duram décadas, mas tal não deverá ser a exceção? Questiono-me, não será preciso fazer uma reflexão desapaixonada deste assunto no SESARAM?

Entre as pessoas que se opuseram a que fosse Director Clínico conta-se o novo Presidente do Conselho Regional da Ordem. Como viu esse facto? Com naturalidade. Eu sempre me opus à gestão da saúde dos últimos anos do Dr. Alberto João Jardim. Sempre me opus ao abandono do projeto da construção do Novo Hospital. Compreendo que o Dr. Carlos Martins, até pelas relações familiares e de amizade que têm, e que respeito, se sinta desconfortável com essas minhas posições. Aliás, posições essas coincidentes com a de muitos outros médicos da Madeira e até de anteriores lideranças da Ordem dos Médicos. Mas as instituições devem respeitar sempre as opiniões discordantes. A Ordem dos Médicos, também.

Ainda sobre as pessoas que se opuseram à sua nomeação. Quantas direcções de serviço dos hospitais se lhe opuseram e quantas o apoiaram? Esses dados foram-nos fornecidos num documento pelo próprio Sr. Secretário da Saúde. Coincidem com a própria perceção da Direção Clínica. Das direcções e chefias clínicas existentes, 54 ao todo no SESARAM, 6 manifestaram discordância total e avisaram que iriam levar a contestação até às últimas consequências, 13 contestaram, nas admitiam nunca prejudicar os utentes e 35 afirmaram a intenção de colaborar com a Direção Clínica. Não houve nenhuma contestação nas chefias dos cuidados primários, continuados e paliativos.

Nos cuidados primários de saúde, porquê essa postura? É coerente com o que penso dos cuidados de saúde primários. Eles têm sido os parentes pobres do SESARAM, em especial os médicos de família, ditos médicos de Medicina Geral e Familiar (MGF). Na última década têm estado subordinados a uma lógica “hospitalocêntrica” do SESARAM, com uma primazia organizacional e de recursos, para os cuidados hospitalares. É errado! É preciso inverter este paradigma. A formação dos jovens médicos de MGF evoluiu imenso nesta década, na Madeira e em todo o país. O seu treino em diagnóstico diferencial é muito bom e útil. A informatização dos centros de saúde permitiu parametrizar os indicadores de saúde da população, quer como um todo, quer para cada utente, e isto tem um potencial enorme, que ainda não foi devidamente explorado. Esta era uma das maiores prioridades na Direcção Clínica e, espero, que não deixe de ser na próxima.

É do conhecimento público, pelo seu historial de oposição na ALM, que Pedro Ramos não era seu apoiante. Depois da sua demissão, já elogiou o apoio que lhe terá dado. Como foi a evolução? Quando passou a apoiar? Alguma vez sentiu que ele, Pedro Ramos, não o apoiou como devia? Há quem lide melhor com a crítica, com o contraditório, com a alternativa, com a sugestão, do que outros. Sempre me habituei bem com elas pois já estive nos crivos sindical e parlamentar. Este programa de governo tem muitas inovações em relação ao anterior e é um bom programa do governo. Compreendo que possa haver um desconforto de alguns em aceitar ideias diferentes, outras soluções para os problemas, mas, em última análise, este governo será avaliado como um todo, e o sucesso deste programa de governo é um trabalho coletivo. O relacionamento com o Dr. Pedro Ramos sempre foi cordial e senti o apoio dele nestas últimas semanas.

A presidente do Conselho de Administração poderia colocar, na prática, o nome de Filomena Gonçalves a votação sem a anuência política do Secretário da Saúde ou até do Presidente do Governo? Só a Dra. Rafaela pode responder à pergunta sobre a razão de ter feito essa votação e se teve, ou não, consciência das consequências das mesmas.

Como foi ou ainda é a sua relação profissional com Rafaela Fernandes? Temos visões diferentes da saúde regional, mas a relação foi transparente. Naquilo que concordamos, o trabalho foi muito produtivo. Tenho a perfeita consciência do seu empenho no trabalho de administradora do SESARAM.

Que alterações ia promover e fez incluir no Programa de Governo e que, agora, ficam comprometidas? Se houver bom senso dos decisores, se continuar a haver coragem, se houver priorização da saúde na governação, as alterações poderão ser feitas.

Pensa que há condições para concretizar o programa de Governo, no que diz respeito à saúde? Depende dos novos protagonistas na área clínica, da administração do SESARAM, do Sr. Secretário Pedro Ramos, da folga orçamental da saúde disponibilizada pela Vice-presidência e daquilo que o Covid-19 nos deixará, ou não, fazer. Dependerá de a oposição ser séria mas também acutilante na fiscalização do governo. Depende em muito se, os profissionais terão, ou não, condições de trabalho dignas e se os jovens médicos e enfermeiros serão corretamente apoiados. Depende de como os condicionamentos causados pelas questões sociais no sector da saúde, como sejam as altas problemáticas, serão, ou não, devidamente apoiadas pela Secretaria da Inclusão e pela própria Segurança Social. Dependerá da boa vontade e do empenho de muitos.

Qual vai ser o seu futuro profissional? Onde vai trabalhar? Volta à Ortopedia do SESARAM, depois de tudo o que foi dito de si por alguns ortopedistas daquele serviço? Trabalhar em cirurgia ortopédica como o faço, ininterruptamente, desde 1997. No hospital Dr. Nélio Mendonça, onde sou ortopedista do quadro, em outras Instituições onde colaboro há muitos anos e em projetos de formação de entidades nacionais. Reconheço que o Serviço de Ortopedia está dividido, quase uma espécie de divisão geracional, entre 4 elementos com maior antiguidade e outros 8 elementos, mais novos. Como Director Clínico recebi um documento que ilustra bem essa situação. Acho que há que fazer tudo para retomar a dinâmica perdida. Adicionalmente, 5 outros ortopedistas diferenciados abandonaram o serviço nos últimos anos, descontentes com as chefias e as condições de trabalho. É preciso que, pelo menos, alguns regressem. O serviço perdeu a idoneidade formativa há alguns anos e a sua produtividade científica desvaneceu-se, tal como o número de cirurgias efetuadas. Há um enorme desafio pela frente que não pode ser mais adiado. Entreguei na administração esse documento.

Aceitou presidir à Comissão Técnica de Acompanhamento da Construção do Novo Hospital? O cargo será remunerado? Recebi um convite genérico do Sr. Presidente do Governo. Aguardarei a concretização do mesmo, em especial dos objetivos da nova comissão. Creio que este projeto do novo hospital é fundamental para os próximos 50 anos na Madeira e há muito a fazer. Tem de ser um projecto integrador. Disse, nesse mesmo dia, que só consideraria aceitar se tal missão fosse não remunerada, aliás como aconteceu com as anteriores comissões técnicas para o Novo Hospital.

Em todo o processo, o Presidente da Comissão Política do CDS, Rui Barreto, apoiou-o sempre como, em teoria, deveria? O Dr. Rui Barreto tem a obrigação de garantir a estabilidade governativa e melhorar os cuidados assistenciais. A sua tarefa não é fácil, apesar de muito importante. Ele está bem consciente do desafio, tanto que deu a face pelas propostas na saúde na campanha eleitoral e no programa do Governo. Confio em que o fará.

E o Presidente José Manuel Rodrigues? Partilhamos muitas ideia e lutas. Se não tivesse tido o seu apoio total na ação popular que, em 2014, permitiu bloquear o “hospital favela” no Ribeiro Seco, hoje não teríamos o projeto do novo hospital em Santa Rita. E isso, eu, e todos os madeirenses, devemos a ele.

Se o partido assim o entender, está disponível para voltar a ser deputado na ALM? A atividade médica é, para mim, neste momento, a minha prioridade.

Retira alguma grande lição de tudo o que aconteceu? Claro que sim. Certamente para que aconteçam mudanças profundas no Serviço de Saúde, a mudança política tem de ser igualmente profunda, seja em que sentido for.