Para o Marítimo a ‘guerra’ está ganha

Para o Marítimo, a ‘guerra’ levada a cabo no sentido de disputar os seus jogos em casa no seu estádio, “está praticamente ganha”. A decisão a ser tomada pela Liga, na reunião de clubes que estava agendada para esta sexta-feira, foi adiada para a próxima segunda-feira, mas a convicção do clube é que vai mesmo jogar na Madeira.

Carlos Pereira tem recusado falar à comunicação social sobre o assunto nesta fase, mas ainda ontem, no fórum promovido pelo clube nas redes sociais, para comemorar o 43º aniversário da subida do Marítimo à I Divisão nacional, o presidente maritimista foi claro: “Vamos jogar no nosso estádio os jogos que faltam disputar para o término da I Liga”.

De resto, o actual presidente verde-rubro viu os antigos presidentes do Marítimo, presentes no fórum, lhe darem força para seguir em frente com “uma luta que tem a ver com a soberania da própria Região”, justificaram todos.

“Não queremos voltar ao colonialismo que foi imposto à Madeira durante anos. A luta para desvanecer a descontinuidade territorial pode sofrer um revés se formos coagidos a jogar fora da Região. Temos um dos estádios mais modernos e o mais recente do país, temos todas as condições impostas pela DGS e as viagens são um falso problema, pois é menos perigoso viajar para a Madeira do que ser transportado de autocarro no Continente português, e se os clubes terão de viajar para a Madeira, nós também temos que viajar para Lisboa”, acentuou o dirigente no decurso do fórum.

“Impugnar a Liga era um sentimento de há duas semanas”

Contudo, “o Marítimo ameaça impugnar o campeonato caso não jogue no seu estádio”. Estas foram as declarações de Briguel, o director desportivo do clube, e que correram o país. No entanto, sabe o DIÁRIO, essas declarações espelham o que era o sentimento do Marítimo há duas/três semanas.

Hoje, de acordo com uma fonte do clube, e face à convicção de que vai mesmo o Marítimo jogar em casa, é entendido que “as declarações do director desportivo espelham um sentimento de alma de um dirigente que tem estado sempre com os jogadores e sabe bem o que eles mais querem”

De resto, Carlos Pereira, ainda no fórum ontem promovido, refere que a luta travada pelo clube veio permitir que outros emblemas possam jogar nos seus estádios, como serão os casos do Portimonense e do Vitória de Setúbal.

“Aqueles clubes que optaram por não jogar nos seus estádios, alguns porque, de facto, os seus recintos não têm condições, tomaram uma opção que os vincula, é um problema deles. Os outros acharam que para haver paridade no que resta do campeonato, depois de dois terços disputados de forma regular, era que o último terço, na medida do possível, fosse igualmente disputado da mesma forma. Reforço, o Marítimo vai jogar no seu estádio”, advoga o presidente do Marítimo.

A posição de força do Marítimo, seguida depois por outros clubes, levou a que a Liga, durante o dia de quinta-feira, através de uma empresa especialmente contratada para o efeito e certificada pela DGS, tivesse feito uma vistoria aos estádios de nível 2 e nível 3 dos clubes da I Liga. Por causa dos resultados dessas vistorias, a reunião de clubes foi adiada para a próxima segunda-feira, sabendo-se que agora o Portimonense e o Vitória de Setúbal igualmente poderão jogar nos seus estádios.