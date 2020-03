Cerca de 70 atletas do Prestige Dance - Clube de Dança Desportiva participaram, no passado fim de semana, dias 29 de Fevereiro e 1 de Março, em dois dos mais importantes campeonatos da época de dança desportiva de Portugal. Falamos do Portugal Open Championships e do Campeonato Nacional das 10 Danças, Solos e Grupos, que decorreram em Lisboa, juntando centenas de participantes....