Um alerta para um possível incêndio num prédio na Rua Dr. Fernão Ornelas, bem no centro do Funchal, motivou ontem o accionamento dos meios de duas corporações de bombeiros. No entanto, tudo não terá passado de um falso alarme, com os operacionais a regressarem ao quartel pouco tempo depois.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses estiveram nessa artéria...