A Madeira não escapou ao cenário de pandemia que hoje o mundo atravessa. As autoridades definiram recomendações e obrigações, tendo em vista a protecção da população e a contenção do vírus. Há novas normas sociais, laborais, de saúde e higiene que implicam novas rotinas. As mudanças chegam a todos, até mesmo ao mais alto patamar do Governo Regional (GR). O presidente e o vice-presidente...