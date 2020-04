A crise pandémica e o estado de emergência acabaram por adiar inúmeros procedimentos concursais, entre os quais, a aquisição e distribuição de cerca de 200 novos aparelhos intercomunicadores para o Comando Regional da PSP, que já estavam a caminho da Madeira.

No início do ano, estava tudo preparado para PSP receber, até final do primeiro semestre, cerca de duas centenas de rádios...