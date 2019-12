Palheiro Golfe encerrou ano com Torneio Bola Amarela

O Palheiro Golfe levou a cabo, no passado domingo, a última competição do calendário do clube de 2019, o Torneio Bola Amarela. Uma prova que foi ganha pela equipa constituída por Emanuel Macedo, Hartwig Lubbe e David Whyte.

Este torneio foi disputado entre equipas, cada uma composta por três jogadores, que no início do jogo receberam uma bola amarela. O objectivo era não perder a...