Há uma pizzaria napolitana na Madeira que aposta na fermentação lenta e natural das massas com que é confeccionado o verdadeiro sabor napolitano. E falamos em autêntico paladar porque as pizzas são também todas cozidas num forno a lenha tradicional, esculpido de forma artesanal, e ficam prontas entre 60 a 90 segundos depois de entrarem lá para dentro com temperaturas a oscilarem...