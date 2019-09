Pais pedem mais segurança em escola

O estado da vedação que rodeia o campo de jogos do edifício escolar dos Maroços, em Machico, deixou preocupados alguns encarregados de educação. A Câmara Municipal de Machico afirma que já está a tratar de reparar o espaço.

A degradação do edifício dos Maroços, onde funciona a Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar dos Maroços e Santo António da Serra, não surpreendeu alguns...