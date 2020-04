É uma das bonitas histórias que as situações de crise geram, aconteceu no Reino Unido com um homem de 99 anos, um veterano de guerra que se propôs a angariar mil libras para o sistema de saúde britânico para combater a pandemia e que já angariou mais de 26 milhões (quase 30 milhões de euros) com as suas prometidas 100 voltas ao jardim. Fê-lo agarrado ao seu andarilho, antes de completar...