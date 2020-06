Ludgero Oliveira, o homem que na madrugada de 29 de Julho de 2019 matou a mulher, Ester Cabral, na casa onde viviam no Jardim do Mar, afirmou, ontem, na primeira sessão do seu julgamento, que agiu “num processo de loucura”. Numa voz sumida, o pescador de 40 anos, natural de Câmara de Lobos, confessou o crime e admitiu que fez “algo terrível” mas não proferiu nenhuma palavra de arrependimento...