“Pai Natal não era taxista”

E se o Pai Natal conduzisse um táxi? Sim, daqueles amarelos com uma risca azul da nossa terra? E se colocasse taxímetro a funcionar nos serviços que tem para realizar nesta quadra. Com certeza iria ganhar uma pipa de massa. Ui se ia. Tanta que daria para repartir com alguns colegas da Madeira que se lamentam andar com os bolsos cheios de nada.

Diz-se que nesta altura este generoso...